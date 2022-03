Auto contro camion, l'impatto è devastante: muore a 20 anni

Drammatico incidente stradale in provincia di Brescia. Un giovane di appena 20 anni ha perso la vita all’alba di venerdì, schiantandosi contro un camion sulla Strada provinciale 11 a San Gervasio Bresciano, in aperta campagna. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Verolanuova, intervenuti per i rilievo. Illeso il conducente del mezzo pesante, un 41enne.

Tutto è successo poco prima delle 5.30, per cause ancora di accertamento. Camion e auto si sono scontrati, finendo entrambi fuori strada. L’auto del ragazzo è finita ruote all’aria, il camion - della Trezzi Tubi: trasportava materiale ferroso - solo sul ciglio della strada.

Sul posto, oltre all’automedica, anche un’ambulanza della Croce Bianca e l’elisoccorso decollato da Brescia. Purtroppo per il giovane non c’era già più niente da fare: è morto sul colpo.