Si schianta con lo scooter contro un muro: morto 45enne

Incidente mortale lunedì sera a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. La vittima è un 45enne di Ercolano. L'uomo era alla guida di uno scooter quando ha perso il controllo del mezzo finendo contro un muro perimetrale in strada Farina ed è morto sul colpo. Non risultano coinvolti altri mezzi, Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano e del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.