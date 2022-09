Sbanda con l'auto e finisce contro un muretto, morto 26enne

Tragico weekend in provincia di Arezzo, dove un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente stradale. La vittima è Francesco Veri, di Pieve Santo Stefano.

L'incidente è avvenuto alle 3.25 in via Vannocchia, nella zona di Gragnano, una frazione di Sansepolcro. Il ragazzo era alla guida di una Toyota Rav 4 quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato. L'auto, nella corsa, è finita contro il muretto di recinzione di una casa. I soccorsi sono stati inutili. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia locale che dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto è accaduto. Disposta la restituzione della salma ai familiari.