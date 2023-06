Schianto moto-auto: due ragazzi di 15 e 16 anni gravissimi

Lo schianto è stato devastante. Due ragazzi di 15 e 16 anni sono in fin di vita dopo un incidente sulla strada provinciale tra Sassari e Ittiri, all'altezza del bivio per Tissi.

La moto su cui viaggiavano i minorenni si è scontratat, per cause da accertare, contro un'auto. I giovani sono stati ricoverati in codice rosso, con politraumi e in pericolo di vita, all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto vigili del fuoco e 118.