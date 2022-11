Finisce con l'auto contro un palo, morto

Incidente stradale mortale ieri sera a Sasso Marconi, nel Bolognese. La vittima è Ruben Alberto Goldoni, 67enne di origine argentina residente a Maranello, nel Modenese.

Come riporta Noemi di Leonardo su BolognaToday, l'uomo era al volante della sua Nissan Qashqai e stava percorrendo via Gamberi quando è uscito di strada finendo contro un palo. Soccorso dal 118 in gravissime condizioni, è morto durante il trasporto in ospedale. In auto era solo.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato l'incidente. Non si esclude che l'automobilista possa avere avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo dell'auto.