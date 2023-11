Scuolabus si schianta contro un palo: ci sono bambini feriti

Paura oggi 8 novembre a Castiglione del lago, in provincia di Perugia. Uno scuolabus con a bordo diversi bambini è uscito di strada. Il mezzo è finito contro un palo, ci sono 14 feriti.

Le informazioni sono ancora frammentarie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I bimbi rimasti feriti hanno tra i 5 e i 6 anni e non dovrebbero essere in gravi condizioni. Illeso l'autista che avrebbe riferito di essere finito contro il palo per evitare un'auto. La dinamica è comunque al vaglio delle forze di polizia.

