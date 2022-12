Schianto all'alba, l'auto si ribalta: giovane sbalzato fuori resta incastrato sotto la vettura

Tre ventenni sono rimasti feriti, uno di loro gravemente, in un incidente stradale avvenuto questa notte, quasi all'alba, a Sellia Marina, nel Catanzarese. La loro Fiat Tipo per cause in corso di accertamento è uscita di strada e si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto uno dei ragazzi: sbalzato fuori dall'abitacolo, era rimasto incastrato sotto la vettura. I tre feriti sono stati affidati al personale sanitario del Seu 118 per le prime cure e quindi trasportati in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.