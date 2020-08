Tragico schianto in moto con il figlio: Stefano Magi muore a 51 anni

Grave incidente stradale in Toscana. Stefano Magi 51 anni, di Monte San Savino, stava viaggiando con il figlio lungo la comunale vecchia di Rapolano in sella ad una Suzuki 650: lo schianto contro una Fiat Panda proveniente dalla direzione opposta è stato devastante. Drammatico incidente quello che si è verificato nella tarda serata di ieri e che ha visto come protagonisti due uomini di Monte San Savino. Ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo, Stefano Magi: troppo gravi le ferite riportate. Gravi anche le condizioni del figlio 21enne che è stato trasferito a Le Scotte di Siena in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente poco dopo le 19 al Setino, località al confine tra la provincia di Siena e quella di Arezzo. Il terribile schianto ha fatto finire entrambi i mezzi fuori strada. Sulla Panda si trovava invece un giovane del posto che ha richiesto immediatamente l'intervento dei soccorsi. Poi la corsa disperata verso il policlinico senese: per Stefano, purtroppo, è risultata vana. Sul posto i carabinieri di Rapolano a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dei fatti