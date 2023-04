Dimessa dall'ospedale, festeggia al ristorante ma viene investita e uccisa

Due amiche che si concedono una cena al ristorante ma poco dopo essere uscite vengono travolte da un furgoncino e una delle due muore. Tragedia martedì sera sul lungomare di Tortoreto (Teramo). Roberta Fiano, 56 anni, è stata investita mentre attraversava la strada con un'amica di poco più giovane. La 56enne ha riportato ferite troppo gravi e i soccorsi sono stati inutili. L'altra donna è invece in ospedale con un trauma cranico e alcune fratture ma non in pericolo di vita.

Secondo quanto riporta la stampa locale, l'incidente è avvenuto nei pressi dell'hotel Costa Verde. La vittima, assieme all’amica e alcuni familiari, era stata a cena in un ristorante per festeggiare le dimissioni dall’ospedale. Stavano per attraversare quando sono state falciate dal mezzo di una società sportiva. L’impatto è stato violentissimo e Roberta Fiano è stata sbalzata a diversi metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, a nulla sono valsi i tentativi del 118 di rianimarla.

Sull'episodio indagano i carabinieri, che hanno anche acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.