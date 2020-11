L'auto esce di strada e travolge tutto: l'impatto è devastante, morto un giovane

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Carpane a Vigonza (Padova) per una vettura schiantatasi fuori dalla carreggiata dopo aver divelto due contatori del gas

Gravissimo incidente stradale in Veneto domenica pomeriggio. Alle 16:15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carpane a Vigonza (Padova) per un'auto finita fuoristrada dopo aver divelto due contatori del gas. Il bilancio è drammatico: un giovane morto e un altro ferito.

L'incidente a Vigonza

I pompieri arrivati da Padova, hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto i due giovani, rimasti incastrati tra le lamiere. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del Suem, il medico ha dovuto dichiarare la morte di uno dei due giovani. Il ferito è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. Sul posto per i rilievi la polizia stradale e i tecnici della rete gas per l'intervento.