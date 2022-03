Studente resta incastrato sotto un muletto: seguiva un corso di formazione

Un altro studente coinvolto in un incidente mentre segue un corso di formazione. Succede a Brindisi, dove un 21enne praticante di "trasporto navale" dell'Its Logistica Puglia è stato investito da un muletto all'interno dei cantieri navali Danese Yachting Service. Era in corso una prova tecnica quando S.S. è rimasto incastrato sotto il mezzo ed è stato liberato grazie all'intervento dei vigili del fuoco. E' ora ricoverato nell'ospedale Perrino: avrebbe riportato lo schiacciamento del bacino e dell'addome. Lo riferisce BrindisiReport.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i tecnici dello Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spesal). Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine alla guida del muletto c'era un altro praticante di 31 anni. Il pm di turno ha disposto il sequestro del muletto e dell'area dove è avvenuto l'incidente.

La vicenda riporta alla memoria i due incidenti, purtroppo con esito mortale, avvenuti tra gennaio e febbraio. Lorenzo Parelli, 18 anni, è morto mentre si trovava in un cantiere di Udine come stagista per l'alternanza scuola-lavoro. Solo pochi giorni dopo nel Fermano è morto Giuseppe Lenoci, 16 anni, vittima di un incidente stradale mentre era impegnato in un apprendistato nell'ambito di un corso professionale di termoidraulica.