Violento incidente in tangenziale, auto si ribalta e vola fuori strada: due morti giovanissimi

Un grave incidente stradale è avvenuto poco fa a Foggia, sulla strada statale 673 "Tangenziale di Foggia", nel pomeriggio di oggi sabato 8 luglio 2023. Come riporta FoggiaToday, non sono ancora chiare le cause per cui due veicoli, una Opel Corsa e una Alfa Romeo, con a bordo rispettivamente 4 e 2 persone, si sono scontrate. Dopo l'impatto, la Opel è finita fuori strada ribaltandosi su un fianco. Una persona è deceduta sul colpo. Un'altra ha perso la vita poco. Le vittime, entrambe a bordo dell'utilitaria, sarebbero due giovani diciannovenni. Altre quattro persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono presenti le ambulanze del 118, i vigli del fuoco, squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. A causa dell'incidente, è stato interdetto al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra il km 19,800 e il km 20,700 fino alle prime ore del pomeriggio. La circolazione è stata ripristinata intorno alle ore 15.

Articolo in aggiornamento