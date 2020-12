Tragico incidente in tangenziale: muoiono i genitori e la figlia di 12 anni, gravi i fratelli

La tragedia nei pressi di Rozzano, nel Milanese. La ragazzina era stata trasportata in ospedale ma non ce l'ha fatta. Da ricostruire la dinamica dell'impatto che ha coinvolto tre auto

È morta la ragazzina di 12 anni rimasta coinvolta in un terribile incidente avvenuto ieri sera, sabato 5 dicembre, sulla tangenziale ovest di Milano, all'altezza di Rozzano. Nell’impatto ha perso la vita anche la madre della bimba, 39 anni, deceduta sul posto. Restano in condizioni molto delicate anche gli altri familiari, il fratello maggiore di 16 anni, la sorella minore di 10. Secondo l'Ansa anche il padre della ragazzina, 41 anni, sarebbe deceduto dopo essere stato trasportato all'Humanitas di Rozzano.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, avvenuto all'altezza dell'uscita con la strada statale 35 per Pavia, in direzione Genova. Al momento dello schianto i cinque familiari erano insieme a bordo di una Honda Jazz, mentre su un'altra delle tre auto coinvolte viaggiava un 41enne, che è stato soccorso in codice giallo e trasportato all'Humanitas.

Incidente sulla tangenziale ovest di Milano: le condizioni dei feriti

L'allarme è stato lanciato intorno alle 20. Sul posto sono accorse sei ambulanze, tre automediche, oltre a due mezzi dei vigili del fuoco e alla Polstrada. Ad essere coinvolte nell'impatto tre auto. I vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre quattro dei feriti dalle lamiere. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvare la 39enne.

La ragazzina di 12 anni è invece deceduta poche ore dopo l'arrivo in ospedale. Anche il papà sarebbe morto qualche ora dopo essere stato traportato in condizioni disperate all'Humanitas. Gli altri due figli sono tutti stati soccorsi in codice rosso. Il più grande è stato portato al Policlinico di Milano, mentre la bimba di 10 anni al Papa Giovanni di Bergamo. I rilievi per ricostruire la dinamica del tragico sinistro sono affidati agli agenti della stradale.