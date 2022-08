Camion frigo tocca il guardrail, si ribalta e prende fuoco: autista muore carbonizzato

Grave incidente stradale lunedì sera sulla tangenziale sud di Torino direzione nord Milano-Aosta, allo svincolo di Stupinigi, sul territorio comunale di Nichelino. Un tir con cassone frigo carico di generi alimentari ha sbandato urtando il guardrail centrale e poi si è ribaltato prendendo fuoco. Avrebbe colpito il new jersey di cemento in più punti, prima di ribaltarsi ed incendiarsi. Al vaglio degli inquirenti anche l'ipotesi di un guasto al motore o di un malore del conducente.

L'autista, che era all'interno della cabina, non è riuscito a uscire dalla cabina: è morto. Il cadavere era carbonizzato, gli accertamenti per riuscire a identificarlo sono andati avanti per tutta la notte.

Al momento l'unica cosa che è nota è la targa del mezzo, italiana. Le fiamme, visibili da chiometri, sono state spente dai vigili del fuoco di Torino Lingotto e Torino Centrale. Sul posto anche la polizia stradale di Torino-Settimo e gli ausiliari dell'Ativa, che hanno dovuto chiudere per ore la tratta in entrambe le direzioni. Si tratta dell'ennesimo incidente mortale in quella porzione di tangenziale.