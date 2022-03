Bmw travolge utilitaria, lo schianto è violentissimo: morte due donne

L'impatto tra due veicoli è stato violentissimo. Incidente stradale mortale nella notte del 24 marzo 2022 sul Terraglio, a Preganziol. Nello schianto fra due auto sono morte due donne, di 51 e di 63 anni, entrambe di Preganziol. La loro vettura, un'utilitaria Citroen C1, è stata travolta da una Bmw guidata da una persona, di Treviso, finita in ospedale con gravi ferite.

Lo schianto lungo il Terraglio, all'altezza del civico 76. Medico e infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far molto per salvare la vita alle due vittime, morte sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto. Sul posto intervenute per i rilievi del caso le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Treviso, oltre ai vigili del fuoco di Treviso.