Si schianta con la Tesla contro il ristorante

Pauroso incidente stradale nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile nel quartiere Fornaci di Brescia, tra via Labirinto e via del Serpente. Poco prima dell'1, come riferito dai vigili del fuoco, un'auto elettrica Tesla si è schiantata contro il muro di un ristorante, appunto affacciato su via del Serpente. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento, al vaglio degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto per i rilievi necessari.

A bordo della Tesla c'erano tre ragazzi, due di loro sono in gravi condizioni: un giovane di 33 anni e una ragazza di 23, entrambi ricoverati in codice rosso in ospedale. I vigili del fuoco sono intervenuti a supporto delle operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza. Sul posto la centrale operativa ha inviato anche due automediche e tre ambulanze da Brescia, Roncadelle e Flero.

Due dei tre feriti, come detto, sono stati ricoverati in codice rosso all'ospedale Civile e alla Poliambulanza: meno gravi le lesioni del terzo coinvolto, ricoverato invece in codice giallo, ancora al Civile.