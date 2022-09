Tir esce di strada e si schianta contro una casa

Rocambolesco incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 14 settembre, ad Avigliana (Torino). Il conducente di un tir ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una casa. Ha urtato una vettura e ha abbattuto il muro di recinzione. Il conducente del tir è rimasto ferito in modo non grave, mentre per quello dell'auto è stato necessario il trasporto in ambulanza all'ospedale Cto di Torino.

Secondo una prima ricostruzione l'autista del mezzo pesante avrebbe perso il controllo in seguito allo scoppio di un pneumatico. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale, che indaga sulla dinamica e le cause dell'accaduto. L'edificio, dopo accurati controlli, è risultato agibile. Sul posto anche i tecnici dell'Anas per la viabilità.