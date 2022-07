Tir distrugge le barriere del viadotto e precipita

"Ero da poco uscito dal Conad. Ho sentito prima il rumore di lamiere, alzando la testa verso il cavalcavia ho visto un mezzo pesante schiantarsi verso il suolo. La Cabina è stata la prima da impattare e distruggersi e poi alla fine il mezzo era ribaltato su stesso. Un incubo". "Un botto impressionante, sembrava una bomba. Sono andato a vedere e c'era un tir sotto il cavalcavia ribaltato. Sembrava un film, invece purtroppo era tutto vero. Mai visto nulla del genere". "Io l'ho visto venire giù in picchiata e poi lo schianto della cabina di guida. Terribile, pochi secondi ma veramente terribili". Queste sono solo alcune testimonianze raccolte da Perugiatoday in via Settevalli dove nel tardo pomeriggio di venerdì 8 luglio un mezzo pesante ha abbattuto le barriere, per cause ancora da accertare, volando giù dal cavalcavia in un volo senza ritorno per l'autista: si tratta di un uomo di 76 anni - nato nel luglio del 1946 - residente ad Agello, il cui corpo è stato estratto dalle lamiere privo di vita dopo un lungo lavoro a parte dei Vigili del Fuoco.