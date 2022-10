Tragico schianto tra furgone, betoniera e ragazzino in bicicletta: morti e feriti

Due morti in un tragico incidente stradale oggi, martedì, a Torre di Mosto (Venezia), lungo la strada provinciale 57, nei pressi della località Staffolo. Più mezzi sono rimasti coinvolti nello schianto: una autobetoniera, un furgone e una bicicletta. La dinamica andrà accertata: sembra che il mezzo pesante si sia scontrata quasi frontalmente con un furgone, rimasto completamente distrutto. Nell'incidente è rimasto coinvolto anche un giovane ciclista. Secondo una prima ricostruzione la betoniera ha invaso la corsia di marcia opposta per evitare la bici, ma non ci sono certezze su questo punto.

Le vittime viaggiavano a bordo del furgone. Ferito il ragazzino di 12 anni che era in sella alla bici. I soccorritori lo hanno trasportato all'ospedale di Treviso con l'elisoccorso. Ferito anche l'autista della betoniera. L'incidente si è verificato di prima mattina, verso le 7.30, il furgone è finito fuori strada. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni.