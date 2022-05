Auto travolta da un treno in corsa

L'auto che passa sui binari, il treno che sopraggiunge, l'impatto inevitabile. E' quanto avvenuto oggi, 18 maggio, a Santa Mama, nel comune di Subbiano. Un treno jazz in corsa sulla linea Arezzo-Stia ha colpito un'automobile che stava attraversando il passaggio a livello.

Sul posto un'ambulanza dell'emergenza urgenza, i vigili del fuoco e i carabinieri. Fortunatamente l'incidente non ha avuto gravi conseguenze. Il conducente del veicolo, un 42enne residente in Casentino, è stato soccorso in codice giallo e portato all'ospedale San Donato per accertamenti. Illesi tutti gli occupanti del convoglio.

Come spiega ArezzoNotizie, più circostanze hanno contribuito al fatto che l'incidente non si trasformasse in tragedia: il punto di impatto sull'auto, il treno che sotto curva rallenta la propria velocità. Secondo la ricostruzione di Lfi, che gestisce il servizio dei treni del Casentino, il conducente dell'automobile sarebbe passato con il semaforo rosso al passaggio a livello. L'attraversamento non è regolato da sbarre. "Strutturalmente è un punto in cui le sbarre non possono essere poste. E' da anni che cerchiamo di chiudere questo passaggio a livello, perché è pericolosissimo. Purtroppo ci scontriamo anche con le resistenze locali - dice Maurizio Seri presidente di Lfi -. Stavolta è andata bene, dobbiamo attendere la tragedia per fare qualcosa? La viabilità alternativa c'è. Si allunga un po', ma il prezzo da pagare con incidenti del genere mi sembra eccessivo".