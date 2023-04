Treno travolge un'auto al passaggio a livello: il video choc

Un'auto ferma sui binari e il treno che sopraggiunge e la colpisce in pieno. È quanto accaduto giovedì a Crespellano, in provincia di Bologna. Solo per un caso l'incidente non si è trasformato in una tragedia: gli occupanti della macchina - una donna e un bimbo - erano già scesi al momento dell'impatto con il convoglio. Illesi anche i passeggeri del treno, un regionale sulla linea Bologna-Vignola.

Un video circolato sui social mostra il momento dell'impatto. Si vede il convoglio colpire l'auto e trascinarla sui binari poi l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione dei mezzi.