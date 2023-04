Il treno travolge l'auto sui binari: i passeggeri scappano in tempo

Tragedia sfiorata a Crespellano, in provincia di Bologna. Un treno ha investito un'auto che rimasta ferma sui binari in corrispondenza del passaggio a livello. Per motivi ancora da accertare, l'autista del regionale non è riuscito a evitare l'impatto con il Suv: uno schianto tremendo che per fortuna non ha provocato feriti.

Infatti, come riferiscono i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, le persone che si trovavano a bordo della vettura sono riuscite a scendere prima che il convoglio li travolgesse. Dopo l'arrivo dei soccorsi sono iniziate le operazioni di bonifica e di estrazione della autovettura. La circolazione ferroviaria è stata interrotta sulla linea Bologna Casalecchio Vignola.

Non si tratta della prima volta che un incidente simile avviene in quel passaggio a livello. Alcuni anni fa uno studente di 17 anni venne travolto e ucciso da un treno partito dalla Stazione Ferroviaria di Vignola e diretto alla Stazione Centrale di Bologna.