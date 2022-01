Scontro treno-auto: muore travolta mentre attraversa il passaggio a livello

Aveva 46 anni la vittima di un incidente avvenuto questa mattina nei pressi di Pozzilli, in provincia di Isernia, dove un'auto si è scontrata contro un treno per cause ancora da accertare. Nulla da fare per la conducente della vettura, originaria di Venafro ma residente proprio a Pozzilli con la famiglia. Secondo i quotidiani locali, l'auto su cui viaggiava (una Peugeot 308) avrebbe sfondato la barra di un passaggio a livello sulla linea Isernia Roma proprio nel momento in cui sopraggiungeva un treno (senza passeggeri). Il macchinista avrebbe provato a frenare, ma l'impatto è stato inevitabile.

A quanto sembra la donna stava andando al lavoro. L'automobile è stata sbalzata in avanti di molti metri. Non è chiaro se la 46enne abbia avuto un malore o se non abbia visto la sbarra abbassata per altre ragioni (forse il riflesso del sole). I sanitari arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.