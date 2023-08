Treno finisce contro camion fermo al passaggio al livello

Tragedia sfiorata oggi 11 agosto nel Foggiano. Un treno regionale diretto a Manfredonia ha urtato un camion che era fermo a ridosso dei binari a un passaggio a livello regolarmente funzionante, tra Manfredonia e Frattarolo, in provincia di Foggia. Il macchinista è riuscito ad attivare il freno d'emergenza, ma il convoglio ha impattato contro la fiancata dell'automezzo.

Il capotreno è rimasto ferito, illesi il macchinista e i passeggeri. Sul posto sono intervenuti personale del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Non si esclude che il camion abbia tentato di superare i binari mentre le sbarre si stavano chiudendo e sia rimasto bloccato. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica.

La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa ed è stato attivato un servizio di bus sostitutivi tra Foggia e Manfredonia.