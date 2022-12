Finisce in un fossato con l'auto, risale sulla strada viene travolto e ucciso

Tragedia nella notte tra venerdì e sabato 17 dicembre a Quinto di Treviso dove intorno alle 3:30 circa lungo la strada regionale 515, un uomo, dopo un incidente, forse causato da un altro veicolo, è uscito di strada: una volta risalito sulla carreggiata è stato travolto e ucciso da un'auto in transito.

A perdere la vita un 44enne, L.B., di Zero Branco. Da una prima ricostruzione, un automobilista alla guida di un’Opel Meriva dopo essere finito fuori strada nel fossato, è sceso dall’auto ed è stato investito in strada dal sopraggiungere di una Renault Clio, finendo sotto il mezzo. In corso di valutazione da parte della polizia stradale il coinvolgimento di una terza auto, che potrebbe essersi allontanata dopo un precedente incidente con l'Opel Meriva finita nel fossato.

I vigili del fuoco accorsi da Treviso con due squadre, hanno messo in sicurezza il teatro incidentale, niente da fare purtroppo per l’uomo investito, deceduto sul colpo, come accertato dal medico del Suem. Sotto choc l’autista della Clio. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba dopo i rilievi delle due pattuglie della polizia stradale.