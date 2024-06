Investita da un furgone e sbalzata in acqua, Giulia muore a 38 anni

I genitori la aspettavano per pranzo, ma a casa Giulia Mauri non è mai arrivata. La 38enne è stata investita da un camion mentre percorreva viale della Repubblica, a Treviso. Soccorsa e portata in ospedale, è morta dopo alcune ore.

L'incidente si è verificato lunedì 3 giugno. Giulia era in sella alla sua bici e stava percorrendo viale Della Repubblica. Era quasi arrivata a casa di mamma Paola e papà Renato quando c'è stato il devastante impatto. All'altezza dell'incrocio con via Pisa, un mezzo pesante l'ha centrata in pieno. Come si legge su TrevisoToday, nell'impatto Giulia è finita prima contro il lunotto della cabina di guida e po è stata scaraventata nelle acque del fiume Botteniga. La 38enne è stata soccorsa da alcuni passanti, che le hanno tenuto la testa fuori dall'acqua e le hanno praticato il messaggio cardiaco. Quando è arrivata l'ambulanza, Giulia è stata trasferita in ospedale dove poi è morta nella notte tra il 3 e il 4 giugno.

Alla guida del camion c'era un ragazzo di 24 anni, adesso indagato per omicidio stradale. Sembra che il camion abbia cominciato a sbandare per poi imboccare la pista ciclabile e travolgere Giulia. Cosa abbia fatto perdere il controllo del mezzo al conducente è al vaglio degli inquirenti. Sul corpo di Giulia, impiegata presso uno studio di commercialisti, è stata disposta l'autopsia.