Scontro tra moto e monopattino: muore davanti alla fidanzata

Incidente mortale poco dopo le 22 di ieri sera a Trezzano Sul Naviglio (Milano) .Un uomo di 39 anni che viaggiava a bordo di un monopattino è morto dopo essersi scontrato con una moto in viale Leonardo da Vinci. La vittima è stata scaraventata a 50 metri di distanza dopo l'impatto davanti agli occhi della proprio fidanzata che lo stava aspettando, dopo averlo chiamato poco prima, perché rimasta in panne con la macchina.

Per il 39enne non c'è stato nulla da fare mentre il motociclista, un 60enne, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni, stando a quanto indicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza sono gravissime. Il viaggio in ospedale è avvenuto con manovre rianimatorie in corso.

Il 118 in viale Da Vinci ha inviato tre ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso, oltre al personale sanitario sul posto hanno lavorato i militari della Compagnia Corsico per fare i rilievi e comprendere meglio la dinamica dell'incidente che al momento non sono per nulla chiare.