Violento schianto tra Punto e Mercedes: è morta una delle due bimbe ferite

Uno schianto violento. L'incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale 11 al km 47 tra Tronzano e Borgo d’Ale, in provincia di Vercelli.

Incidente stradale tra Tronzano e Borgo d’Ale (Vercelli)

Nello scontro che ha coinvolto una Fiat Punto, semi distrutta, e una berlina Mercedes, ribaltatasi in un campo dopo essere uscita di strada, sono rimasti coinvolti due adulti trasportati all’ospedale di Vercelli, in codice giallo, e due bambine che sono state elitrasportate all’ospedale Regina Margherita del capoluogo regionale.

Le condizioni delle due bambine di tre e sei anni erano parse subito gravi. E' morta la bimba più piccola, di tre anni, che aveva riportato un grave trauma cranico, era giunta in ospedale in arresto cardiaco ed è deceduta poco dopo l'arrivo nel reparto di rianimazione. Aveva riportato un gravissimo trauma cranico. Era stata rianimata all'arrivo in ospedale ma non c'è stato nulla da fare. L'altra bimba coinvolta nello scontro, 6 anni, e' ricoverata in rianimazione in prognosi riservata con trauma cranico e addominale.

Sul luogo dell'incidente nel giro di pochi minuti sono accorsi i Carabinieri di Cigliano, 118 di Santhià e di Chivasso oltre all’elisoccorso notturno intervenuto per il trasporto delle piccole. Non è chiara la dinamica dell'incidente. Le due bambine erano in viaggio con la mamma al momento del violento impatto.

EDIT 10.05 - L'articolo è stato aggiornato con il tragico aggiornamento del decesso di una delle due bimbe coinvolte nell'incidente