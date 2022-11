Guida ubriaco, perde il controllo e finisce con l'auto sul balcone di un'anziana

Una tranquilla serata domenicale interrotta da un frastuono improvviso. Paura per una signora che era tranquillamente a casa sua a a Lazzate (Monza), al confine con Rovellasca (Como).

Erano circa le 21.00 quando i carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso sono intervenuti sul posto: un 38enne lentatese aveva perso il controllo della propria Audi A3 ed era andato a sfondare la balaustra del balcone di un’abitazione al piano terra dove vive l’anziana.

I militari, come riporta QuiComo, dopo aver messo in sicurezza l’area ed essersi assicurati che non vi fossero feriti, hanno effettuato i rilievi del sinistro e hanno sottoposto l’autista al test dell’etilometro rilevando un presenza di alcol nel sangue pari a quasi 1,4 g/l, quasi tre volte il limite massimo consentito: è stato denunciato per guida in stato di ebrezza con contestuale ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo.