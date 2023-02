Donna muore travolta da un'auto

Investita e uccisa. Una giovane donna ha perso la vita questa mattina a Udine dopo un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra viale Candolini e via Candonio. La tragedia è avvenuta poco prima delle 8. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la donna è stata investita da una vettura, una Volkswagen Tiguan. Gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'automedica e l'ambulanza da Udine.

I soccorsi purtroppo si sono rivelati inutili: ai sanitari non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso della donna. Le responsabilità dell'accaduto sono ovviamente tutte da accertare. Al momento non si conoscono le generalità della vittima.