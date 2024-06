Massimiliano e Francesco morti precipitando con l'ultraleggero, manovre anomale prima dello schianto: le ipotesi

Erano due piloti esperti e cosa sia successo è ancora un mistero. Si indaga sulla morte di Massimiliano Mancini e Francesco Conestabile Della Staffa, morti il 17 giugno nello schianto di un ultraleggero fra Solomeo e San Mariano di Corciano (Perugia).

L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio. Il mezzo si è schiantato pochi minuti il decollo. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia, ma per i due perugini a bordo non c'è stato nulla da fare. La Procura di Perugia ha disposto il sequestro del velivolo. Disastro aereo e omicidio colposo sono le ipotesi di reato formulate.

I resti saranno analizzati per ricostruire la causa dell’incidente. Tra le ipotesi ci sono il malore e il guasto. Alcuni testimoni avrebbero visto il velivolo ondeggiare in maniera anomala, prima della caduta al suolo. Forse la manovra è stata il tentativo di evitare le abitazioni sulla collina e tentare un atterraggio di fortuna. Altri avrebbero riferito di aver sentito il rumore del motore mentre l'aereo cadeva al suolo.

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per recuperare la carcassa e i rottami dell'aereo, mentre la polizia scientifica ha effettuato i primi rilievi. Ora è tutto sotto sequestro in un hangar del campo volo di Montemelino, lo stesso dal quale l'aereo era decollato e, dopo il sorvolo della città, avrebbe dovuto atterrare. Massimiliano e Francesco sono descritti come due piloti esperti, in particolare Massimiliano che dopo alcuni anni di pausa era tornato a seguire la sua grande passione ed era anche proprietario dell'aereo. Conestabile della Staffa gestiva con la famiglia un agriturismo nella zona. Appassionato di cani e istruttore di agility.