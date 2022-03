Schianto tra due auto: un morto e 4 feriti gravi (tra cui un bambino)

Un morto e 4 feriti gravi in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 di domenica sulla via Ardeatina, a Roma. A scontrarsi sono state una Alfa Romeo Mito e una Ford Fiesta, completamente distrutte dopo l'impatto, avvenuto tra i chilometri 17 e 18 della strada a sud della Capitale. Tra i feriti c'è anche un bambino.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi. Le squadre del distaccamento Eur dei vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere quattro persone tra cui un bimbo, tutte trasportate dai sanitari del 118 in ospedale in codice rosso. Per un uomo di 52 anni di nazionalità argentina, invece, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. La polizia locale, che ha eseguito per ore i rilievi scientifici, indaga per ricostruire cosa è avvenuto. Le due auto sono state poste sotto sequestro.

Secondo i primi rilievi del IX gruppo Eur, lo scontro sulla via Ardeatina è stato uno scontro frontale laterale. A perdere la vita il conducente della Ford Fiesta, che dopo l'impatto è finita contro il muro. Feriti il conducente e i passeggeri dell'Alfa Romeo.

L'uomo al volente, di 49 anni è stato trasportato in codice arancione all'ospedale Sant'Eugenio. La passeggera, donna italiana di 51 anni, è stata trasportata in codice rosso al San Giovanni, mentre il bambino di 5 anni, trasportato in codice arancione al Bambino Gesù. Il piccolo non è in pericolo di vita. Ferito gravemente anche un ragazzo di 28 anni, trasportato in codice rosso al San Camillo.