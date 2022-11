Auto precipita nella scarpata per 70 metri e finisce nel fiume: muore incastrato sott'acqua

Incidente mortale a Vidracco, vicino a Ivrea, in provincia di Torino. I soccorsi sono all'opera per recuperare una vettura che è caduta giù da una scarpata in Valchiusella, precipitando da un'altezza di almeno settanta metri. A bordo della vettura una persona che è deceduta. Il dramma lungo la provinciale 62 che collega Baldissero Canavese a Vidracco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I soccorsi nel video di TorinoToday

L'automobile è finita nel letto del fiume a valle della diga ed è raggiungibile solo da un elicottero con a bordo i sommozzatori. La persone all'interno della vettura è rimasta incastrata dentro l'auto completamente sommersa a cinque metri di profondità. L'intervento nella mattinata di giovedì era ancora in corso.

L'allarme era stato lanciato dai parenti del conducente del veicolo, preoccupati per il suo mancato rientro a casa. Sulla strada i carabinieri avrebbero notato segni di fuoriuscita del mezzo. Sul posto i vigili del fuoco di Ivrea, sommozzatori, elicottero Drago 66 di Caselle, carabinieri e ambulanze.