Finisce con l'auto contro un muro: morto ragazzo di 19 anni

Un ragazzo di 19 anni è morto e una ragazza di 16 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 aprile alla periferia di Vieste, nel Foggiano.

I due giovani erano a bordo di una Ford Fiesta guidata dalla vittima. Giuti in contrada Defensola, sulla litoranea che collega Vieste a Peschici, per cause da accertare il mezzo è finito contro il muro di recinzione di un terreno. Per il 19enne i soccorsi sono stati inutili. La ragazza è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.