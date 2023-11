Investito mentre attraversa: agente di polizia locale è gravissimo

Domenica pomeriggio a Vignole Borbera, piccolo centro non lontano da Alessandria, un agente di polizia locale di 36 anni è stato investito in viale Vochieri: è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Alessandria. L'uomo, P.M, è originario del paese e da un paio d'anni lavora presso i "vigili urbani" del posto.

Era fuori servizio quando è rimasto coinvolto nell'incidente, non lontano dal municipio. Stava attraversando la strada quando è stato sbalzato a terra da un'auto appena uscita dal vicino parcheggio. Un impatto che non sarebbe avvenuto ad alta velocità, ma le conseguenze sono pesanti. L'agente è ora in coma farmacologico e il sindaco Giuseppe Teti esprime tutta la vicinanza e la preoccupazione della comunità.

