Auto finisce contro un muro e prende fuoco: muore un sedicenne

Auto finisce contro un muro e poi scoppia un incendio. Muore un 16enne. L’incidente è avvenuto a Palermo ed è risultato fatale per il giovane, che si trovava a bordo dell'auto assieme al fratello. Quest'ultimo è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale.

Come riporta anche PalermoToday, è dunque di un morto e un ferito il bilancio dello scontro, quello in cui una Lancia Y, per cause ancora da accertare, è finita contro un muro e dopo una serie di carambole ha preso fuoco.

A bordo della macchina c’erano due fratelli. Uno dei due, di 16 anni, è stato estratto morto dall'abitacolo dopo l'intervento dei vigili del fuoco. L'altro fratello, rimasto ferito in seguito all'impatto, è stato portato all’ospedale di Palermo, dove si trova in gravi condizioni. A condurre le indagini sono i carabinieri.