Mentre passeggia con le amiche viene uccisa da un lampione centrato da un'auto

Terribile tragedia nella serata di mercoledì sul lungolago di Viverone, in provincia di Biella, zona molto frequentata in queste calde serate estive. Diana Breshka, 56enne residente in paese, è morta dopo essere stata colpita da un lampione, un palo della luce che era stato centrato pochi secondi prima da una Fiat Punto di cui il conducente, un ragazzo di 19 anni, aveva perso il controllo mentre percorreva un tratto in discesa.

La vittima stava passeggiando con alcune amiche che hanno assistito all'orrore e ai successivi inutili soccorsi dei sanitari. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Cavaglià, che hanno sottoposto il ragazzo ai test su alcol e droga, risultati entrambi negativi.

A bordo della vettura si trovavano altri due giovani.