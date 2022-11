Tragici schianti sulla A1: un morto e feriti gravi

Due gravissimi incidenti stradali sulla A1. Nel primo schianto, poco dopo le ore 4 di stanotte, sull'Autostrada del Sole un incidente si è verificato nel tratto compreso tra il bivio con la A11 Firenze-Pisa e il casello di Firenze Scandicci, in direzione Roma, al chilometro 283. Coinvolti due mezzi pesanti ed un'autovettura, come riferisce Autostrade per l'Italia: nell'incidente è morto un uomo di 56 anni ed è rimasta ferita in modo molto grave una donna di 55 anni, trasportata all'ospedale fiorentino di Careggi.

Sempre in A1, nel tratto da Calenzano a Firenze Nord, si è verificato poi un secondo incidente, tra un tir ed un'auto, dove è rimasto ferito in modo grave un uomo di 59 anni, trasportato in codice rosso a Torregalli. Sui luoghi degli incidenti sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l'Italia.