Scavalca un muro per una consegna e lo fa crollare: grave corriere

Scavalca un muretto per effetture una consegna, ma la costruzione frana e il corriere resta ferito in modo grave. E' la ricostruzione dell'incidente sul lavoro accaduto a Manziana, vicino Roma. Il ferito ha 39 anni ed è romeno.

Secondo quanto ricostruito, nel tentativo di scavalcare il muretto ne ha provocato il crollo. E' poi caduto su una struttura in ferro fuoriuscita dal cemento armato ed è rimasto trafitto. Il corriere è stato trasportato dai sanitari del 118 al Policlinico Gemelli in codice rosso per trauma del costato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e un ispettore della Asl Roma 4 Bracciano.

Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro in poche ore. A Firenze è ancora forte lo choc per la morte di Sebastian Galassi, studente di giorno e rider la sera per pagarsi gli studi, vittima di un incidente stradale alla periferia del capoluogo toscano mentre faceva una consegna per conto di Glovo.