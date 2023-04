Cade da un'impalcatura: operaio grave dopo un volo di sei metri

Due gravi incidenti sul lavoro si sono verificati oggi, 11 aprile, in Italia. Il primo episodio è accaduto all'interno di un cantiere di via Arigni a Cassino, nel Frusinate. Un operaio è precipitato da un'impalcatura facendo un volo di circa sei metri. Immediatamente soccorso, è stato riscontrato un grave trauma addominale. È stato portato in ospedale in codice rosso ed è stato disposto il trasferimento in elicottero a Roma. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Cassino e degli ispettori del lavoro.

Il secondo a Domodossola (Verbania). Intorno alle 8 del mattino, un uomo sulla sessantina è stato portato in ambulanza del 118 all'ospedale San Biagio in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche. Sono in corso gli accertamenti per verificare cosa è accaduto.