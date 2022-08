Panico in fabbrica di tessuti, macchinario prende fuoco e operai restano intossicati

Attimi di panico oggi, 4 agosto, in un'azienda tessile di Prato. Un macchinario ha preso fuoco e re operai sono rimasti intossicati. L'allarme è scattato intorno alle 8,30. Ad andare in fiamme è stato un macchinario per la cardatura (filatura della lana, ndr). Sul posto la polizia e le squadre del 115 con 4 mezzi e 11 operatori. Nell'incendio sono rimasti coinvolti 3 dipendenti della ditta che, leggermente intossicati, sono stati trasportati all'ospedale santo Stefano per accertamenti dalle ambulanze del 118. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.