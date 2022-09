Precipita da un'impalcatura di venti metri, morto operaio

Tragico incidente sul lavoro oggi, 12 settembre, a Milano. Un operaio è morto dopo essere caduto da un'impalcatura alta una ventina di metri. I soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Come ricostruisce MilanoToday, la tragedia si è consumata pochi minuti prima delle 10 in un cantiere edile al civico 23 di via Losanna, zona Cenisio. L'uomo - si tratta di un 52enne cittadino marocchino residente a Terni e regolare in Italia - è caduto mentre si trovava sospeso a 20 metri di altezza finendo nel cortile interno del condominio.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, ma per lui non c'è stato nulla da fare:. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri, a cui spetterà adesso il compito di ricostruire l'accaduto. Stando a quanto finora accertato, pare che il 52enne fosse legato a una fune "ancorata" al tetto dell'edificio. Resta da capire se la corda si sia spezzata o se sia accaduto altro. A eseguire i lavori sulla facciata del condominio è un'azienda con sede legale a Palermo, la stessa da cui risulta regolarmente assunto l'operaio morto.