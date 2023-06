Incidenti sul lavoro: due operai morti in poche ore

Due vittime del lavoro in poche ore: una nel Bresciano e una in provincia di Udine. La doppia tragedia nella giornata di oggi 7 giugno.

Un operaio di 50 anni è morto mentre lavorava all'interno dello stabilimento dell'azienda vitivinicola Monte Rossa a Cazzago San Martino (Brescia). Secondo una prima ricostruzione ha avuto un malore ed è rimasto schiacciato da un macchinario per l'imballaggio.

Il secondo incidente mortale è avvenuto nella fabbrica Fantoni di Osoppo (Udine). La vittima è un operaio dipendente di una cooperativa che svolgeva, per conto della Fantoni, attività di pulizie. L'uomo stava operando sul tetto dell'impianto Plaxil 7, che produce pannello truciolare, un'area in questi giorni in manutenzione. Improvvisamente è scivolato, ha frantumato un lucernaio ed è precipitato sulla linea di produzione sottostante. L'operaio è stato preso in carico dai sanitari del 118 ma i soccorsi sono stati inutili.

