Due incidenti stradali paralizzano il traffico sulla A22: un morto e 7 feriti

Due incidenti stradali, di cui uno mortale, si sono verificati oggi sull'autostrada A22 del Brennero. Una donna di 77 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto avvenuto attorno alle 12.30 sulla Autobrennero, tra Carpi e Reggiolo. In quel tratto di autostrada sono in corso dei lavori e i veicoli procedono in direzioni opposte su un?unica carreggiata. L?anziana donna, che viaggiava con il figlio e il marito, è morta sul colpo mentre cinque persone sono rimaste gravemente ferite, tra cui un bambino di 10 anni. Sul luogo dell?incidente, le cui cause sono ancora da accertare, sono intervenuti i pompieri e il 118 con ambulanze, automedica ed elisoccorso.

Circa un?ora più tardi, non lontano dal primo incidente, se n?è verificato un secondo, che ha coinvolto un camion e un'autocisterna. Due i feriti portati al pronto soccorso: non sarebbero in pericolo di vita. I due incidenti hanno causato il blocco del traffico e lunghe code. L'autostrada tra Carpi e Reggiolo è stata chiusa, con uscita obbligatoria a Carpi per le auto dirette verso Nord. Chiuso anche lo svincolo in entrata della stazione autostradale di Campogalliano carreggiata nord.