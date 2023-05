Due pedoni travolti e uccisi in meno di 24 ore

Maggio è iniziato nel peggiore dei modi a Roma, dove in meno di 24 ore due pedoni sono stati investiti e uccisi. Nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 maggio un uomo è stato travolto in via Trionfale. Come si legge su RomaToday, l'incidente si è verificato all'altezza del civico 8369. Un uomo di 63 anni al volante di una Daewoo Matiz ha centrato il pedone, un uomo di origini peruviane. Si è fermato a prestare i primi soccorsi ma era troppo tardi. Il pedone, secondo i primi riscontri, non era sulle strisce pedonali ma gli accertamento per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.

Solo poche ore prima, all'alba del primo maggio, c'era stata un'altra vittima. Questa volta in via Casilina, tra via dei Colombi e via Walter Tobagi. Anche in questo caso la vittima è un uomo, troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto con un'auto.



Secondo i dati dell'Osservatorio Associazione sostenitori amici della polizia stradale (Asaps) dall'inizio dell'anno in tutta Italia sono morti 135 pedoni. Solo nel Lazio ci sono stati 30 decessi, di cui ben 16 a Roma. Seguono l'Emilia Romagna con 16 decessi, la Lombardia con 15 e la Campania con 13.