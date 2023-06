Nuovo schianto sulla provinciale della morte: altre due vittime, 7 croci da inizio anno

C'è una strada provinciale in Sardegna, la "2" fra Villamassargia e Carbonia, nemmeno molto trafficata in quei grandi spazi del sudovest dell'isola, su cui sono morte 7 persone da inizio 2023 in incidenti stradali, quasi sempre nello stesso tratto. Ieri le ultime due vittime. Quella sulle strade è una strage quotidiana che spesso finisce tra le brevi di cronaca, ma che ha numeri spaventosi.

Antonio Cannas, 78 anni, ex vigile del fuoco in pensione, e Sofia Elsa Zoncheddu, la moglie, 84 anni, residenti a Carbonia, sono deceduti nello schianto di ieri, giovedì 8 giugno. La loro Fiat Punto, per cause imprecisate, ha impattato frontalmente contro un'Audi guidata da un giovane di Iglesias. L'utilitaria dei pensionati aveva invaso la corsia di marcia opposta.

L'incidente è avvenuto nei pressi della frazione di Tanì, proprio dove si sono succeduti vari incidenti negli ultimi tempi. Sul posto i soccorritori del 118, i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco. Marito e moglie sono morti sul colpo. Il 30enne alla guida dell'altro mezzo è trasferito in elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari. La sua auto, dopo lo schianto, era finita fuori dalla carreggiata, nella vegetazione circostante.

Nuove croci ai lati della provinciale della morte. Nel 2022, sulle strade italiane, sono stati segnalati 1.362 incidenti mortali con un totale di 1.489 decessi. Anche nel 2023 si supereranno di gran lunga i 1.000 morti.

