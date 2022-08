Colpito alla testa dal bus per raccogliere un orologio: Martin non ce l'ha fatta

E' morto in ospedale Remesha Martin Elvis King, il 31enne che lo scorso 6 agosto era stato colpito da un autobus a Cagliari. Il giovane, nato in Burundi ma residente in città da quando era ragazzino, è morto all’ospedale Brotzu dove era ricoverato, in Rianimazione, in condizioni disperate.

Secondo quanto ricostruito, il 31enne si sarebbe sporto dal marciapiede per raccogliere gli occhiali di un’amica finiti per terra mentre correvano, assieme a un altro ragazzo, verso la fermata del bus di viale Diaz per salire a bordo. Mentre era chino sull’asfalto, è stato urtato dal bus alla testa.

Remesha è stato inizialmente soccorso da un carabiniere, che gli ha praticato il massaggio cardiaco e poi dai medici del 118. Quindi il ricovero in ospedale, dove è morto. I familiari hanno dato il consenso per il prelievo degli organi.

Remesha aveva lavorato in alcuni locali come barman e cameriere, era un volontario e mediatore culturale della Caritas ed era molto conosciuto in città.