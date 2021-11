Giovane incinta cade dalla finestra poi partorisce: lei e il bimbo sono gravissimi

Sono molto gravi le condizioni di una donna di 22 anni, incinta, caduta dalla finestra di un'abitazione in Oltrarno a Firenze e poi fatta partorire all'ospedale di Careggi. Sia lei che il neonato sono in terapia intensiva.

Il piccolo, come anche la madre, avrebbe infatti riportato gravi lesioni nella caduta, avvenuta ieri. Sull'episodio sono in corso accertamenti dei carabinieri e al momento risulta che la giovane donna sarebbe caduta per motivi accidentali, vittima di un incidente domestico. La giovabe è stata subito soccorsa dai passanti che hanno chiamato l’ambulanza ed è stata trasferita all’ospedale di Careggi. Immediatamente i sanitari si sono resi conto della gravità della situazione e hanno fatto nascere il bambino.

Anche le condizioni del bambino sono molto gravi. Madre e figlio lottano per la vita.