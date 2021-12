Vaga nella stazione incinta e con una bimba: gli agenti le pagano l'hotel

Una colletta tra gli agenti della Polfer per aiutare una mamma in difficoltà. Gli agenti della Polizia ferroviaria di Bari hanno notato ieri sera, intorno alle 22, una donna, incinta e con una bambina di due anni in carrozzina, in evidente stato di difficoltà. L'hanno subito avvicinata e, dopo aver ascoltato la sua storia, si sono adoperati per sistemare mamma e figlia in un albergo nelle vicinanze della stazione, provvedendo anche a pagarne le spese, con una colletta tra tutti gli agenti.

La donna era arrivata qualche giorno prima dalle Marche, volendosi sistemare in Puglia con il compagno, ma le cose non sono andate per il verso giusto, perciò ha deciso di ripartire. Nel frattempo, però, ha smarrito la borsa con documenti e denaro, per questo, sentendosi persa, ha chiesto aiuto ai poliziotti che hanno provveduto alla sistemazione immediata in un albergo, considerato il freddo della notte e le necessità della bambina.