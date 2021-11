Ragazza incinta va in ospedale con un forte mal di testa: partorisce e le asportano un tumore, è salva

Il lieto fine non era scontato. Solo qualche giorno fa, forse, nessuno avrebbe detto che sarebbe andata così. Protagonista della vicenda è una 22enne di Terni alla 37esima settimana di gravidanza, arrivata al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera Santa Maria con un forte mal di testa e gravi disturbi visivi. La paziente è stata subito sottoposta ad esami diagnostici di approfondimento che hanno evidenziato un voluminoso tumore della ghiandola ipofisaria che provocava una compressione dei nervi ottici.

La prima urgenza a cui hanno risposto i medici è stata quella di procedere al parto tramite parto cesareo. Questa prima parte della gestione clinica ha visto impegnati i ginecologi con a capo il dottor Leonardo Borrello, gli anestesisti dedicati alla parto-analgesia nella persona del dottor Giuseppe De Masi, nonché la dottoressa Eugenia Sacco, neuroendocrinologa.

La paziente è stata quindi trasferita presso la degenza di neurochirurgia per essere sottoposta dopo solo 48 ore dal parto al delicato intervento di asportazione della "lesione ipofisaria" per via "endoscopica transnasale".

L'operazione è stata eseguita dal neurochirurgo dottor Alessandro Ciampini, che negli anni si è specializzato nel trattamento delle patologie ipofisarie, e dal dottor Antonio Giunta, con il quale collabora ormai da anni, integrando le proprie specialità nel trattamento di queste patologie.

"L'approccio multidisciplinare - si legge in una nota diffusa dal Santa Maria di Terni - è risultato essere ancora una volta la carta vincente nella gestione di un delicato caso clinico di elevata complessità medica e chirurgica. In particolare si rafforza e perfeziona la collaborazione tra la struttura complessa di neurochirurgia diretta dal dottor Carlo Conti, la struttura complessa di otorinolaringoiatria diretta dal dottor Santino Rizzo e l'endocrinologia con il responsabile ad interim, professor Gaetano Vaudo, nella gestione di gravi e rare patologie come quelle della regione diencefalo-ipofisaria".

La giovane ha lasciato l'ospedale dopo pochi giorni: è in ottime condizioni cliniche ed è potuta tornare a casa assieme a suo figlio.